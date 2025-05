Inter, Marotta: "Abbiamo fatto 19 gare in più del Napoli, spendendo molte energie..."

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa a pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain: "Il merito è dell’allenatore, dei giocatori, dello staff e della proprietà, presente in modo silenzioso senza dare fastidio nelle decisioni. È la mia prima finale da presidente e ne sono fiero. Sul futuro? Sono ottimista su Inzaghi. Mi auguro si possa proseguire con lui, il ciclo non è finito".

Sulla corsa scudetto: “Noi abbiamo disputato 19 gare in più del Napoli, l’equivalente di un girone di campionato. Complimenti agli azzurri per lo scudetto, noi abbiamo speso molte energie. Inzaghi è riuscito a modulare il tutto nel modo migliore e a portarci a vivere questo momento emozionante. Ci è mancato quel centimetro in più per poter fare la differenza in Serie A, ma ora godiamoci questo momento, questa attesa. Vogliamo essere protagonisti, abbiamo fatto un gran percorso”.