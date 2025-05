Sky - La Juve riflette su assetto societario, Chiellini e Conte: nulla è scontato

Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato a Torino Giovanni Guardalà ha riferito le ultime in casa Juve: “Qualche riflessione si sta facendo a tutti i livelli, la proprietà sta anche pensando in questi giorni se è il caso di trovare delle soluzioni alternative anche per quanto riguarda l’assetto societario della Juventus. Abbiamo raccontato più volte che Giorgio Chiellini non sarà più una figura nascosta nell’ombra, come lo è stato fino a questo momento. Lo vedevamo come ambasciatore nei pranzi Uefa o in qualche situazione particolare, ma mai come punto di riferimento nell’area sportiva. Dalla prossima stagione il ruolo di Chiellini cambierà sicuramente, poi si vedrà tutto il resto che è oggetto di riflessioni continue da parte della proprietà.

Poi c’è il discorso allenatore, che è altrettanto importante. Il nome caldo è quello di Antonio Conte, anche in questo caso però bisognerà capire che tipo di riflessioni si possano fare con l’allenatore che sappiamo essere un allenatore-manager. Vorrà avere quindi voce in capitolo e una visione progettuale importante e totalmente comune con la dirigenza. Non diamo nulla per scontato, non c’è niente di automatico. E poi c’è la preparazione per il Mondiale per Club, Giuntoli sta lavorando per dare a Tudor di non avere la squadra indebolita. A Conceicao è stato già prolungato il prestito, si sta lavorando anche per ottenere il prolungamento per Kolo Muani e Veiga. Più complicato l’accordo col Chelsea per Veiga rispetto a quello col PSG per Kolo Muani, la prossima settimana ci saranno delle risposte. Per la competizione partiranno anche Rugani e Kostic, che sono rientrati dai prestiti da Ajax e Fenerbahce. Dal 2 giugno riprenderanno gli allenamenti in vista di questo appuntamento”.