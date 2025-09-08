Inter, Marotta frena su Esposito: "Talento, ma deve crescere ancora per diventare un campione"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter è intervenuto nel corso della presentazione della decima edizione del Torneo Internazionale "La Passione di Yara" parlando di Francesco Pio Esposito, giovane attaccante della rosa a disposizione di Cristian Chivu rientrato alla base dopo un biennio allo Spezia:

"Francesco Pio Esposito è sicuramente un grande talento - riporta SportMediaset -, ma per diventare un campione deve crescere ancora.

I meriti sono quasi tutti suoi anche se vanno abbinati al lavoro fatto dalla famiglia, che ha educato lui e i fratelli al meglio, al percorso fatto nell'Inter e alle sue capacità" ha sottolineato Marotta. "Oggi lo possiamo considerare un talento vista l'età, ma per diventare un campione serve acquisire qualità come umiltà, perseveranza e passione in ciò che fa.

Pio ha già raggiunto un grande livello di maturità, ma personalmente ho visto molti talenti che sono rimasti tali perché non hanno abbinato le qualità tecniche a quelle umane. Finora ha svolto un percorso positivo, speriamo di poterlo accompagnare al meglio".