Inter nervosa, prime crepe? Inzaghi furioso, tutti intorno all’arbitro

L'Inter perde una grande occasione, i nerazzurri conquistano un solo punto in casa contro il Bologna nel recupero della 19ª giornata di Serie A e si portano a -3 dal Napoli capolista.

Al termine del match pareggiato 2-2 a San Siro, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi non trattiene la rabbia e al triplice fischio di Pairetto entra in campo per chiarirsi con l'arbitro. Tutta la squadra nerazzurra circonda il direttore e Inzaghi li allontana uno ad uno. Nel corso del match l’allenatore era stato anche ammonito, ed essendo diffidato, salterà la prossima partita casalinga contro l’Empoli.