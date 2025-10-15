Inter, si ferma anche Darmian! Le ultime su Thuram

Secondo infortunio di giornata in casa Inter, dopo quello che ha coinvolto il terzo portiere Raffaele Di Gregorio. Il club nerazzurro ha comunicato che Matteo Darmian si è sottoposto nel pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno dallo staff medico interista.

In attesa di conoscere i tempi di recupero, è praticamente certo che Darmian salterà la prossima sfida di campionato contro la Roma. Nella stessa gara, con ogni probabilità, mancherà anche Marcus Thuram, ancora ai box per infortunio. L’attaccante francese punta a tornare a disposizione di Christian Chivu per il big match successivo contro il Napoli, sempre che l’evoluzione del recupero proceda senza intoppi.