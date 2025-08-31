Inter subito ko! Chivu perde la prima in casa: Udinese trionfa 1-2 e gli manca un rigore

Clamorosa sconfitta a San Siro: l’Inter cade 1-2 contro l’Udinese, che conquista la sua prima vittoria in campionato e infligge ai nerazzurri il primo ko stagionale. Dumfries porta avanti i padroni di casa al 17’, ma al 29’ Davis trasforma un rigore decretato dal VAR per un fallo di mano dello stesso olandese. L’Udinese prende fiducia e al 40’ Atta firma il sorpasso, approfittando di un errore difensivo. I friulani chiudono il primo tempo in vantaggio, sorprendendo San Siro.

Nella ripresa l’Inter prova a reagire alzando i ritmi e creando diverse occasioni, tra cui un bolide di Dimarco annullato dal VAR. Lautaro e Calhanoglu sfiorano il gol, ma la difesa friulana regge e Sava compie interventi decisivi. A friulani manca anche un rigore per una trattenuta di maglia di Pio Esposito nella sua area. Chivu tenta il tutto per tutto con quattro attaccanti nel finale, senza successo. L’Udinese resiste fino al 96’ e porta a casa un successo storico davanti al proprio pubblico.