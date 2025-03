Inter, Thuram: "Penso di essere tra i top 10 attaccanti al mondo"

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - "I 10 migliori attaccanti al mondo? Fare una classifica così, su due piedi, dei migliori attaccanti al mondo è troppo difficile. Ma se attraverso la domanda mi chiedete se ritengo di essere uno dei 10 migliori attaccanti al mondo, personalmente sì, sono convinto di essere uno dei 10 migliori attaccanti al mondo. Per cosa? Perché oggi, a 27 anni, sono alla terza stagione da punta centrale, sto sviluppando tante cose, sto facendo molta strada e ho la possibilità di migliorare come numero 9".

Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram, intervistato da Onze Mondial. "Fin da quando ero piccolo, ho saputo che mio padre giocava a calcio. Anche il mio fratellino sa che suo padre gioca a calcio, che anche suo fratello gioca a calcio. Per me è motivo di orgoglio - ha proseguito -. Sono felice di essere 'il figlio di'. Potete immaginare, sono il figlio di Lilian Thuram. Sono Marcus Thuram. Sono il fratello di Khéphren Thuram. Non vedo perché mi dovrebbe stancare, è motivo di orgoglio. Mio padre era uno dei migliori difensori al mondo. Oggi gioco nell'Inter, vinco titoli, Khéphren gioca nella Juventus". (ANSA).