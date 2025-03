Italia, si ferma Retegui: l'attaccante ko torna a casa

Infortunio per l'Atalanta. Un altro in un momento già complesso per la squadra nerazzurra. Mateo Retegui, che Spalletti aveva convocato per Italia-Germania di Nations League, salta la doppia sfida.

L’attaccante, sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare.