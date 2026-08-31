Ufficiale Juan Jesus è del Venezia: "Progetto ambizioso, porto esperienza e serenità"

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Il Venezia ha tesserato Juan Jesus a parametro zero: adesso è ufficiale. L'ex difensore del Napoli, con cui ha vinto due Scudetti e una Supercoppa, si trasferisce ai lagunari da svincolato, firmando un contratto da una stagione con opzione per il secondo anno.

Juan Jesus va al Venezia: le sue parole di presentazione

"Sono arrivato in una città bellissima e in una realtà con un progetto importante e ambizioso. Sono davvero contento di essere qua e sono pronto a dare il mio contributo, mettendo a disposizione della squadra tutta la mia esperienza. Proverò a dare ai miei compagni serenità, tranquillità e in generale sostegno dentro e fuori dal campo. Questa è sempre stata una mia caratteristica e sono pronto a mettermi a disposizione con tutta l'umiltà possibile. Sarà davvero bello giocare in questa squadra e mi farà un certo effetto giocare con Filip Stankovic che conosco da quando ha 9 anni, avendo io giocato con suo padre. Ci tengo a mandare un grande saluto a tutti i tifosi del Venezia, li aspetto allo stadio per sostenerci e toglierci delle belle soddisfazioni insieme. Voglio infine ringraziare mia moglie, il mio procuratore e tutte le persone che mi sono state vicino in questi ultimi mesi".

Juan Jesus-Venezia: il comunicato del club

"|I Venezia FC comunica di aver tesserato il difensore Juan Jesus. Il giocatore ha firmato un accordo che lo legherà al club arancioneroverde fino al termine della stagione 2026/27, con rinnovo di un anno al verificarsi di determinate condizioni. Cresciuto nel settore giovanile dello Sport Club Internacional, Juan Jesus debutta in prima squadra nella stagione 2009/10, al termine della quale collezionerà la vittoria della Coppa Libertadores. Successivamente, nel gennaio 2012, arriva in Italia, all'Inter. Complessivamente, con il club nerazzurro collezionerà 142 presenze, 1 gol e 3 assist. Nella stagione 2016/17 passa alla Roma, club nel quale rimane cinque stagioni, mettendo complessivamente a referto 102 presenze, 1 gol e 1 assist. Nell'estate 2021 arriva al Napoli. In maglia azzurra colleziona 130 presenze, 5 gol e 2 assist. Si laurea due volte Campione d'Italia nelle stagioni 2022/23 e 2024/25 e prende parte al successo del Napoli nella Supercoppa Italiana 2025/26. Juan Jesus consegue diversi successi anche con le formazioni giovanili del Brasile, quali il Campionato sudamericano Under 20 (2011) e il Mondiale Under 20 (2011). Fa il suo esordio in Nazionale maggiore nel maggio 2012 in un'amichevole contro la Danimarca e, complessivamente, colleziona 4 presenze con il Brasile. Juan Jesus vanta, inoltre, complessivamente 280 presenze in Serie A, con 5 gol e 2 assist, 37 presenze in Europa League e 24 presenze in Champions League".