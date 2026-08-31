Foto Serie A, la classifica dopo la 2ª giornata: Napoli ko, sei squadre a punteggio pieno

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Il Napoli finisce ko contro il Como e resta a tre punti dopo le prime due giornate di Serie A. A punteggio pieno ci sono invece sei squadre: Roma, Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Lazio; mentre a perdere entrambi i match sono Torino, Bologna, Genoa, Parma, Monza, Fiorentina, Venezia.

Serie A, la classifica dopo la 2ª giornata

1 - Roma 6 punti, 8 gol fatti e 0 gol subiti

2 - Inter 6 punti, 5 gol fatti e 1 gol subito

3 - Milan 6 punti, 4 gol fatti e 1 gol subito

4 - Juventus 6 punti, 3 gol fatti e 0 gol subiti

5 - Atalanta 6 punti, 3 gol fatti e 1 gol subito

6 - Lazio 6 punti, 2 gol fatti e 0 gol subiti

7 - Udinese 4 punti, 4 gol fatti e 3 gol subiti

8 - Como 4 punti, 3 gol fatti e 2 gol subiti

9 - Frosinone 3 punti, 3 gol fatti e 1 gol subito

10 - Napoli 3 punti, 3 gol fatti e 2 gol subiti

11 - Sassuolo 3 punti, 3 gol fatti e 3 gol subiti

12 - Cagliari 3 punti, 1 gol fatto e 1 gol subito

13 - Lecce 3 punti, 2 gol fatti e 4 gol subiti

14 - Torino 0 punti, 2 gol fatti e 4 gol subiti

15 - Bologna 0 punti, 0 gol fatti e 2 gol subiti

16 - Genoa 0 punti, 0 gol fatti e 3 gol subiti

17 - Parma 0 punti, 0 gol fatti e 3 gol subiti

18 - Monza 0 punti, 3 gol fatti e 7 gol subiti

19 - Venezia 0 punti, 0 gol fatti e 4 gol subiti

20 - Fiorentina 0 punti, 0 gol fatti e 7 gol subiti