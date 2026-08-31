Bologna, tegola Orsolini: esce per un problema al flessore. Salta il Napoli?

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Il Bologna è in apprensione per le condizioni di Riccardo Orsolini. L'esterno italiano, subentrato al 60' del match contro l'Atalanta, dopo soli 20 minuti di gioco accusa un problema al flessore: prova a camminarci su per qualche istante ma poi si accascia a terra. Eloquente il gesto con le mani: il calciatore felsineo ha sentito tirare, uno strappo. Sarà da valutare quindi l'entità dell'infortunio di Orsolini, la cui presenza alla quarta giornata contro il Napoli (prevista il 13 settembre) è da considerare a rischio.