Inter, Pavard verso il Napoli: "Faremo di tutto per vincere davanti ai tifosi"
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Inter-Napoli in programma il 5 settembre alle 18, 3ª giornata di Serie A. Il difensore nerazzurro Benjamin Pavard si proietta al big match di San Siro
Benjamin Pavard, difensore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di InterTV dopo la vittoria contro il Cagliari. Di seguito le parole del francese, a partire dal suo ritorno in squadra dopo la passata stagione trascorsa in prestito: "Sono felice di essere tornato, mi sono messo subito a disposizione. Oggi è stata una partita sofferta, ma sono arrivati tre punti molto importanti per noi. Oggi anche come quinto? Sono a disposizione del mister e della squadra, gioco dappertutto per il bene della squadra
Sul prossimo big match contro il Napoli:
"Ora dobbiamo recuperare le energie per una sfida difficile, torneremo in campo in settimana per preparare questo big match. Faremo di tutto per vincerlo perché saremo in casa con i nostri tifosi".
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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