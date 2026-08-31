Atalanta innocua per 96', poi l'errore di Skorupski: Sarri batte 1-0 il Bologna
Termina sul risultato di 1-0 il match della New Balance Arena tra Atalanta e Bologna, posticipo della seconda giornata di Serie A. Innocua la Dea che fino al 95' produce solo 5 tiri e 0.15xG: poi, all'ultimo pallone, Samardzic calcia dalla lunga distanza e Skorupski sbaglia i tempi della parata, regalando tre punti in extremis alla squadra di Maurizio Sarri. Meritavano probabilmente qualcosa in più gli uomini di Domenico Tedesco, fermati dal palo e da Carnesecchi.
Serie A, la classifica dopo la 2ª giornata
1 - Roma 6 punti, 8 gol fatti e 0 gol subiti
2 - Inter 6 punti, 5 gol fatti e 1 gol subito
3 - Milan 6 punti, 4 gol fatti e 1 gol subito
4 - Juventus 6 punti, 3 gol fatti e 0 gol subiti
5 - Atalanta 6 punti, 3 gol fatti e 1 gol subito
6 - Lazio 6 punti, 2 gol fatti e 0 gol subiti
7 - Udinese 4 punti, 4 gol fatti e 3 gol subiti
8 - Como 4 punti, 3 gol fatti e 2 gol subiti
9 - Frosinone 3 punti, 3 gol fatti e 1 gol subito
10 - Napoli 3 punti, 3 gol fatti e 2 gol subiti
11 - Sassuolo 3 punti, 3 gol fatti e 3 gol subiti
12 - Cagliari 3 punti, 1 gol fatto e 1 gol subito
13 - Lecce 3 punti, 2 gol fatti e 4 gol subiti
14 - Torino 0 punti, 2 gol fatti e 4 gol subiti
15 - Bologna 0 punti, 0 gol fatti e 2 gol subiti
16 - Genoa 0 punti, 0 gol fatti e 3 gol subiti
17 - Parma 0 punti, 0 gol fatti e 3 gol subiti
18 - Monza 0 punti, 3 gol fatti e 7 gol subiti
19 - Venezia 0 punti, 0 gol fatti e 4 gol subiti
20 - Fiorentina 0 punti, 0 gol fatti e 7 gol subiti
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