Juric ancora senza vittoria: l'Atalanta fa 1-1 in casa del Parma

Termina sul risultato di 1-1 il match del Tardini tra Parma e Atalanta, valido per la seconda giornata di Serie A. Ivan Juric ancora non trova la prima vittoria in una gara ufficiale sulla panchina bergamasca: per i suoi riesce a sbloccarla Mario Pasalic al 79esimo, ma dopo soli sei minuti arriva la beffa, con Patrick Cutrone che riesce a pareggiare i conti. Dunque il tecnico dei ducali Cuesta conquista il primo punto nel campionato italiano.