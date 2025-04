Ufficiale Juve-Lecce, le formazioni: ancora Vlahovic titolare, la scelta su Koopmeiners

Sono state rese note le formazioni ufficiali della gara dello Stadium tra Juventus e Lecce, valida per la 32ª giornata di Serie A. Tudor conferma il 3-4-2-1 con Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Vlahovic. Ancora out Kolo Muani. Sulle corsie l'escluso è Cambiaso, a cui viene preferito McKennie, con Nico Gonzalez dall'altro lato. Dall'altro lato Giampaolo inserisce un difensore in più e lascia fuori Helgason e Ramadani.

Di seguito le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Daffara, Pinsoglio, Alberto, Cambiaso, Douglas Luiz, Conceicao, Kolo Muani, Weah, Savona, Rouhi.

Allenatore: Igor Tudor.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Jean, Coulibaly, Pierret; Pierotti, Krstovic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Berisha, Rafia, N'Dri, Guilbert, Helgason, Ramadani, Banda, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala

Allenatore: Marco Giampaolo