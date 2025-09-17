Juve, non solo gioie: la difesa è un problema e Di Gregorio finisce nel mirino
TuttoNapoli.net
Non solo note positive: ciò che fa scattare più di un campanello d’allarme in casa Juve sono i gol incassati nelle ultime uscite. In appena tre giorni i bianconeri hanno raccolto ben sette reti al passivo: tre contro l’Inter e quattro contro il Borussia Dortmund. Numeri pesanti per una squadra che ambisce a traguardi importanti.
Sotto osservazione è finito soprattutto Michele Di Gregorio, protagonista di una serata negativa contro i tedeschi, che potrebbe indurre Igor Tudor a riflettere su un possibile avvicendamento tra i pali. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Mattia Perin è candidato a giocare la prossima partita sul campo del Verona, così da alleggerire la pressione sul portiere titolare.
Pubblicità
Serie A
Copertina Beukema: “Sto bene, pronto per Manchester! Che emozione il gol a Firenze. Sulla Champions…” di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveFiorentina-Napoli 1-3 (De Bruyne 6', Hojlund 14', Beukema 50', Ranieri 79'): passa il Napoli al Franchi!
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Arturo MinerviniADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com