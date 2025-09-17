Juve, non solo gioie: la difesa è un problema e Di Gregorio finisce nel mirino

Non solo note positive: ciò che fa scattare più di un campanello d’allarme in casa Juve sono i gol incassati nelle ultime uscite. In appena tre giorni i bianconeri hanno raccolto ben sette reti al passivo: tre contro l’Inter e quattro contro il Borussia Dortmund. Numeri pesanti per una squadra che ambisce a traguardi importanti.

Sotto osservazione è finito soprattutto Michele Di Gregorio, protagonista di una serata negativa contro i tedeschi, che potrebbe indurre Igor Tudor a riflettere su un possibile avvicendamento tra i pali. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Mattia Perin è candidato a giocare la prossima partita sul campo del Verona, così da alleggerire la pressione sul portiere titolare.