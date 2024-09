Juve, rifinitura pre-Champions: ancora out Conceicao e Milik

vedi letture

La Juventus è in campo alla Continassa per la rifinitura alla vigilia dell'esordio in Champions League. Domani pomeriggio, alle 18.45, i bianconeri affronteranno il Psv Eindhoven in un Allianz Stadium delle grandi occasioni, con oltre 38mila spettatori.

Sono ancora fermi ai box Conceicao e Milik. Per Thiago Motta sarà l'esordio assoluto da allenatore in Champions, mentre la Juve tornerà a disputare una gara nella competizione più importante a distanza di 685 giorni dalla sfida contro il Psg del 2 novembre 2022