Juve, Spalletti: "Visto qualcosa di nuovo, sono felice. Abbiamo qualità"

L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina per la ripresa del campionato.

Come sono andate queste settimane?

"Abbiamo lavorato ma non avevo molti giocatori a disposizione. leri in allenamento ho visto qualcosa di nuovo, perciò è bella questa disponibilità dei giocatori. Poi qua sono super organizzati e sono tornati subito, quindi meglio di così non potevo chiedere. leri hanno voluto esserci tutti, poi noi siamo stati attenti rispetto a quello che hanno fatto in nazionale. Oggi abbiamo tutti a disposizione".

Quali sono i segnali di crescita della squadra?

"Quello che ho detto adesso. Noi abbiamo delle qualità e dobbiamo basarci su queste. Noi dobbiamo saper riconoscere i momenti dove usare le nostre qualità. È sempre un lavoro del comportamento del blocco squadra".