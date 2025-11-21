Juve, Spalletti: "Visto qualcosa di nuovo, sono felice. Abbiamo qualità"
L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina per la ripresa del campionato.
Come sono andate queste settimane?
"Abbiamo lavorato ma non avevo molti giocatori a disposizione. leri in allenamento ho visto qualcosa di nuovo, perciò è bella questa disponibilità dei giocatori. Poi qua sono super organizzati e sono tornati subito, quindi meglio di così non potevo chiedere. leri hanno voluto esserci tutti, poi noi siamo stati attenti rispetto a quello che hanno fatto in nazionale. Oggi abbiamo tutti a disposizione".
Quali sono i segnali di crescita della squadra?
"Quello che ho detto adesso. Noi abbiamo delle qualità e dobbiamo basarci su queste. Noi dobbiamo saper riconoscere i momenti dove usare le nostre qualità. È sempre un lavoro del comportamento del blocco squadra".
