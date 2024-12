Foto Juventus-Bologna, manca un rosso a Kalulu? Marelli: "Situazione alla Reijnders in Milan-Udinese"

Nel primo tempo di Juventus-Bologna i giocatori di Vincenzo Italiano si sono fortemente lamentati con l'arbitro Marchetti per un contatto da ultimo uomo tra Kalulu e Odgaard. L'arbitro di campo non fischia il fallo, che sarebbe stato da cartellino rosso, poi attende il check col VAR: tutto conferma, niente rosso.

Luca Marelli, ex arbitro ed esperto sul tema, durante la partita trasmessa su DAZN si è espresso così sull'episodio: "E' una situazione molto simile all'espulsione di Reijnders in Milan-Udinese. In quel caso decise l'arbitro di campo e il VAR non potè cambiare la decisione. Qui per me è giusto non espellere Kalulu perché mancano i quattro criteri DOGSO, ossia quello del possesso del pallone. Perin era in vantaggio e sarebbe arrivato per primo".