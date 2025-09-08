Juventus, brutte notizie dalle nazionali: un big si ferma per infortunio

Brutte notizie per il Portogallo in vista della sfida contro l’Ungheria, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, e per la Juventus. A Francisco Conceicao è stato infatti concesso di lasciare il ritiro della Nazionale lusitana a Budapest. La Federação Portuguesa de Futebol, scrive A Bola, ha comunicato che l’esterno bianconero ha accusato un problema muscolare ed è stato dichiarato non idoneo per la gara di domani.

Già nel primo allenamento alla Cidade do Futebol, Conceiçao aveva lavorato a parte rispetto ai compagni per precauzione, dopo essere uscito acciaccato dall’ultima gara disputata con la maglia bianconera. Per il ct Roberto Martínez si tratta della seconda defezione in pochi giorni: prima di Conceição, anche Diogo Dalot era stato costretto a lasciare il gruppo a causa di un fastidio muscolare.

In chiave Juventus, dunque, la presenza del lusitano nel match contro l'Inter del prossimo weekend è da considerarsi in dubbio.