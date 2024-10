Ufficiale Juventus-Cagliari, le formazioni: Savona e Mbangula dal 1', out Gaetano

vedi letture

La Juventus punta il controsorpasso sull'Inter: con una vittoria, i bianconeri risponderebbero al successo nerazzurro di ieri sera e tornerebbero a meno uno dal Napoli primo in classifica. Ospite a Torino, ecco il Cagliari: reduci dalla prima vittoria in questo campionato, ottenuta in trasferta, i sardi inseguono la continuità in una domenica complicata. Fischio d'inizio alle 12,30: arbitra Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Di seguito le formazioni ufficiai della gara.

Thiago Motta conferma la coppia centrale Kalulu-Gatti, in difesa titolare Savona. Si rivedono dal 1' anche Locatelli e Thuram a centrocampo. Debutto stagionale dall'inizio per Francisco Conceiçao, fin qui decisivo a gara in corso, nel terzetto alle spalle di Dusan Vlahovic. Sorpresa: c'è Mbangula e non YIldiz.

Davide Nicola sceglie una formazione decisamente difensiva, con quello che dovrebbe essere un 4-5-1 come schieramento di partenza. Zortea, Viola e Augello a supporto di Piccoli unica punta. Resta fuori Luvumbo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula: Vlahovic. Allenatore: Motta.

CAGLIARI (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Viola, Makoumbou, Augello; Piccoli. Allenatore: Nicola.