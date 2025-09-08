Juventus, cessione a mercato chiuso: un laterale si trasferisce in Belgio
Mentre la Juventus di Igor Tudor è in attesa del rientro di tutti i giocatori convocati dalle rispettive nazionali in questi giorni per iniziare a preparare la gara contro l'Inter, c'è un giocatore bianconero che è pronto a salutare Torino e l'Italia. Si tratta di Jona Rouhi, terzino svedese classe 2004, reduce da una stagione vissuta ai margini della prima squadra (appena sei presenze) dopo l'esperienza con la Next Gen.
Secondo quanto riportato da Tuttosport il giocatore in queste ore volerà in Belgio per firmare con il Westerlo, formazione della massima serie locale. Operazione che si chiuderà con la formula del prestito con opzione d'acquisto a titolo definitivo.
