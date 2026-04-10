Juventus, Comolli elogia Spalletti dopo il rinnovo: "Persona giusta per la crescita del club"

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(ANSA) - TORINO, 10 APR - "Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni. Da quando Luciano si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il Club e sull'intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita".

Così il ceo di Juventus Fc, Damien Comolli ha commentato il rinnovo di Spalletti fino al 30 giugno del 2028, spiegato in una nota dal club bianconero. "Il suo stile di gioco ambizioso - prosegue Comolli -rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del Club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità. Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata - aggiunge - perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro. Buon lavoro, Mister! FinoallaFine". (ANSA).