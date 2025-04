Juventus, cosa accadrebbe senza Champions? Chi parte e chi resta

La Juventus si gioca tutto nelle ultime sei giornate di campionato. Con 59 punti in classifica, i bianconeri hanno nel mirino il quarto posto, obiettivo minimo di una stagione segnata da alti e bassi. Parma, Monza, Udinese e Venezia sono gli avversari più abbordabili, mentre gli scontri diretti contro Bologna e Lazio, entrambi in trasferta tra il 4 e l’11 maggio, rappresentano gli ostacoli principali.

Sulla carta, il calendario è favorevole: sei punti contro Parma e Monza, entrambe in difficoltà, permetterebbero di gestire con serenità le sfide più complesse, considerando anche che Bologna affronta l’Inter e la Lazio sarà ospite di un Genoa solido tra le mura del Ferraris. Con un minimo di continuità, la Juve potrebbe mettere in cassaforte un posto in Champions, come già accaduto nelle ultime tre stagioni con circa 70-71 punti.

Ma senza Champions lo scenario cambierebbe radicalmente. Molti prestiti - scrive il Corriere dello Sport - verrebbero interrotti, fatta eccezione per Kalulu, che ha convinto anche per il costo contenuto (14 milioni). I vari Veiga, Conceiçao e Kolo Muani - quest’ultimo chiuso da Vlahovic - restano in forte dubbio. Il riscatto di Kelly dipenderebbe proprio dalla qualificazione europea.



Senza Europa si aprirebbe un nuovo anno zero: Cambiaso, Gatti e Yildiz potrebbero essere sacrificati per fare cassa, Douglas Luiz piace in Premier, mentre Vlahovic - in scadenza 2026 - potrebbe partire. Milik è fuori dai piani da tempo, Giuntoli ha ancora tre anni di contratto ma la situazione societaria è in bilico. E Tudor? Salvo miracoli, anche lui è destinato a non essere confermato.