Ufficiale Juventus-Fiorentina, le formazioni: Mbangula e Sottil dal 1'

Una rivalità unica, una partita dal peso specifico notevole anche per ciò che riguarda la classifica. Juventus e Fiorentina si sfidano all'Allianz Stadium, entrambe cercano punti pesanti per tenere il passo della Lazio: 31 punti in classifica per entrambe, i bianconeri sono reduci dalla vittoria esterna col Monza, ma il successo davanti al proprio pubblico in campionato manca dal derby col Torino (9 novembre). Tre gare senza successo per la squadra di Palladino tra serie A e Conference League, gli ultimi tre punti lontano dal Franchi sono arrivati nel 2-0 al Como.

Sorpresa per quanto riguarda i padroni di casa, al posto di Yildiz giocherà Mbangula, con Koopmeiners e Conceicao alle spalle dell'ex di turno, Dusan Vlahovic. Gosens rimane in panchina, il tedesco non è stato bene durante la settimana a causa di una gastroenterite, al suo posto Parisi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Cambiaso.

Allenatore: Thiago Motta

FIORENTINA: De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Adli, Cataldi; Gudmundsson, Colpani, Sottil; Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Mandragora, Beltran, Ikone, Gosens, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Kouame.

Allenatore: Raffaele Palladino