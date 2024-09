Juventus, infortunio al tallone per Nico Gonzalez: in dubbio per il Napoli

vedi letture

Nella notte, durante la sfida poi vinta dall'Argentina 3-0 contro il Cile, la Juventus ha vissuto momenti di apprensione per l'ultimo acquisto Nico Gonzalez. L'ex Fiorentina, infatti, al 51' della partita è stato costretto a chiedere il cambio per un problema fisico, uscendo dal campo con espressione dolorante dopo aver provato a resistere per alcuni minuti.

"Ancora non sappiamo come sta, chiaramente è uscito perché aveva dolore e dobbiamo valutare se potrà essere a disposizione per la prossima partita contro la Colombia oppure no", ha confessato nel post partita il ct della Seleccion Lionel Scaloni.

In casa Juventus ovviamente la situazione è stata seguita con particolare attenzione, con le ultime che parlano di un colpo ricevuto al tallone e non alla caviglia come inizialmente emerso. L'ex Fiorentina, secondo quanto raccolto, nella giornata di oggi sosterrà alcuni esami strumentali per capire la reale entità del problema e solo a quel punto la società bianconera capirà il da farsi. Occorre ricordare che in vista della ripresa del campionato contro l'Empoli al Castellani, la Juventus dovrà già fare a meno di Francisco Conceiçao, infortunatosi nei giorni scorsi e out circa un mese. Mentre per quel giorno Thiago Motta spera di recuperare sia Khephren Thuram che Timothy Weah.