Ufficiale Juventus, infortunio per Douglas Luiz: l'esito degli esami

Sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni fisiche di Douglas Luiz, centrocampista bianconero che era stato inizialmente inserito nell'undici titolare per la sfida contro lo Stoccarda di ieri sera per poi dare forfait prima dell'inizio della partita.

Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore arrivato in estate dall'Aston Villa hanno infatti escluso lesioni e il giocatore potrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta già per la sfida di domenica contro l'Inter, in programma alle 18 a San Siro: "Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto Douglas Luiz questa mattina presso il J|medical, a seguito del fastidio muscolare alla coscia sinistra riferito ieri, hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente".