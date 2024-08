Juventus, l'escamotage per Szczesny: risoluzione per evitare le tasse da 6,5mln

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul presente ma soprattutto sul futuro di Wojciech Szczesny (34 anni), estremo difensore ai margini della Juventus che sta cercando di perfezionarne l'addio. Sta per calare il tramonto professionale sulla storia tra il polacco e la Vecchia Signora, ma in quale modo?

Il quotidiano torinese ricorda nel raccontare la situazione come Szczesny da diversi giorni a questa parte stia lavorando in 'smart working', allenandosi a casa con un preparatore che lo segue personalmente. Ci sono state delle trattative per la sua uscita, ma si sono tutte interrotte praticamente sul nascere per via del mancato gradimento di Szczesny in merito alle varie destinazioni possibili. E allora Giuntoli pensa a un'alternativa.

Anzi, dalle parole ai fatti: secondo il quotidiano sono iniziati contatti per trovare un accordo che preveda la risoluzione consensuale del contratto in essere. Il suo ingaggio pesa nelle casse del club per 13 milioni di euro (6,5 d'ingaggio netto, 13 al lordo) ed è tra i più ingombranti, possibile magari individuare un punto di caduta che soddisfi entrambe le parti, con una buonuscita, che beneficia di una tassazione meno ingombrante. In settimana potrebbe persino essere raggiunto un accordo con l'entourage di Szczesny. E una volta sciolto il legame, il portiere deciderà che fare: la sua scelta, si legge, può persino essere definitiva, ovvero appendere i guantoni al chiodo in assenza di proposte che riaccendano la passione.