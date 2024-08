Ultim'ora Juventus-Nico Gonzalez, contatto diretto con la Fiorentina: aggiunti dei bonus

La Juventus continua a lavorare per arrivare alla chiusura della trattativa con la Fiorentina per Nico Gonzalez. L'operazione è entrata nel vivo e le prossime ore saranno decisive per l'intesa definitiva tra i due club. In particolare, la giornata di oggi, mercoledì 21 agosto, dovrebbe essere quella decisiva per il raggiungimento dell'accordo tra club (che ancora non è stato raggiunto ma c'è stato primo contatto diretto oggi tra Fiorentina e Juventus per Nico Gonzalez). Juventus e Fiorentina stanno lavorando per arrivare all'accordo definitivo per Nico Gonzalez. I bianconeri hanno aggiunto qualche bonus toccando anche i 30 milioni fissi ma i viola insistono nel volere una somma attorno ai 40 tra fissi e bonus".