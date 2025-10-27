Juventus, problemi per Spalletti: divergenze sulla durata del contratto, spunta l'alternativa

Tempo di profonde riflessioni in casa Juventus, con la società bianconera che ha deciso di esonerare Igor Tudor dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio e più in generale dopo una striscia di 8 partite consecutive in cui non è mai arrivata la vittoria. La prossima sfida contro l'Udinese in programma mercoledi alle 18.30 vedrà la presenza di Massimo Brambilla in panchina, col tecnico poi destinato a tornare alla Next Gen. Alla Continassa infatti stanno già andando in scena i contatti con i papabili nuovi tecnici, con un nome preciso che svetta su tutti gli altri: quello di Luciano Spalletti, per il quale però non mancano gli ostacoli.

L'idea della Juventus è infatti quella di pattuire col nuovo allenatore un contratto fino al termine della stagione per poi valutare serenamente il da farsi. Ben diversa la richiesta del tecnico di Certaldo che difficilmente potrebbe accettare questo scenario. Spalletti, dalle prime indicazioni, vorrebbe un contratto da due anni e mezzo, quindi per terminare questa stagione più due ulteriori. I dirigenti bianconeri, per andare incontro all'ex ct, potrebbero arrivare a mettere sul piatto un contratto da 7-8 mesi più l'opzione per la prossima stagione condizionata al raggiungimento di un posto in Champions League. Parti comunque in contatto in queste ore, con lo stesso Spalletti che in caso di accordo non avrebbe problemi a liberarsi dal vincolo ancora esistente con la Federazione. Sullo sfondo resta Raffaele Palladino, con cui è già andato in scena un primo contatto puramente esplorativo per capire i contorni della sua situazione. A riportarlo è TMW.