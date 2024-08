Juventus, pronta la prima offerta per Koopmeiners: superati i 50mln, i dettagi

La Juventus prepara la prima offerta per Teun Koopmeiners. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nei prossimi giorni il club bianconero busserà ufficialmente alla porta dell'Atalanta e metterà sul tavolo una proposta da 50 milioni di euro più bonus. una cifra che difficilmente basterà per convincere la Dea a cedere l'olandese ma che servirà anche solo semplicemente per capire come poter fare per arrivare a dama.

Percassi resta fermo.

In tutto questo le notizie certe arrivano direttamente dalle parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, che nella giornata di ieri, a margine della presentazione di Nicolò Zaniolo, ha parlato brevemente della situazione relativa a Koopmeiners: "È ancora qua, come gli altri giorni. Non è cambiato nulla".

Nico Gonzalez sullo sfondo.

Il destino di Koopmeiners si intreccia anche con quello di Nico Gonzalez, esterno argentino della Fiorentina che piace sia all'Atalanta che alla Juventus. Il giocatore sembra essere in procinto di lasciare i viola ma chi la spunterà? La risposta sembra facile: Gonzalez andrà a chi dovrà rinunciare a Koopmeiners, visto che l'Atalanta lo potrebbe prendere spendendo i soldi ricevuti dalla Juventus, oppure i bianconeri dovrebbero virare su di lui, avendo già a disposizione un tesoretto ben maggiore rispetto a quanto costerebbe il viola.