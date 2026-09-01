Inter, Martinez: "Champions? Pensiamo a prepararci al meglio per il Napoli"

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Inter-Napoli in programma il 5 settembre alle 18, 3ª giornata di Serie A. Il portiere nerazzurro Josep Martinez si proietta al big match di San Siro

Josep Martinez, portiere dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sul Cagliari: "Il mister chiede di giocare alto e mi devo adattare a questo modo di intendere il calcio. Sono due anni che attendevo questa opportunità. L'importante è avere una mentalità vincente e dedita al lavoro. A breve ci sarà la Champions League, ma prima dovremo pensare al Napoli e dovremo prepararci al meglio".

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