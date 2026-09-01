Roma in lotta scudetto? Gasperini: "Inter davanti, ci sono anche Napoli e altre 3 big"

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Questa Roma può lottare per lo scudetto? Il tecnico Gian Piero Gasperini non ha dubbi, ci sono altre 5 squadre: Inter, Como, Napoli, Milan, Juventus

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa dopo la schiacciante vittoria per 4-0 sul Lecce, seguita al poker rifilato alla Fiorentina nella prima giornata. Di seguito un estratto delle sue parole.

Questa Roma può lottare per lo scudetto?

"Sono contento in questo momento di rendere orgogliosi i nostri tifosi. Mi soffermerei a vivere il momento, dopo due giornate dall'inizio del campionato. Una squadra che gioca così dà sicuramente gioia alla gente. Sul campionato bisogna aspettare e bisogna vedere le avversarie. In questo momento le avversarie si stanno attrezzando prepotentemente, non solo l'Inter, che ha un rettilineo di vantaggio, ma penso anche al Como, che non è da considerare una sorpresa. Poi ci sono Napoli, Milan e Juventus, big che non stanno a guardare. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso, a cercare di completare la rosa per non andare in difficoltà. Già normalmente non si riesce mai ad avere la squadra al completo, chi fa la Champions deve avere necessariamente una rosa molto corposa".

Si aspetta dei colpi di mercato?

"Me lo auguro, so che la società e il d.s. stanno facendo il massimo, chiaramente il tempo è poco. L'anomalia è sempre il mercato a campionato aperto, poi gli ultimi giorni tutti si affrettano. Continuo a sostenere che queste date di mercato siano una follia".