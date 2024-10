Juventus, sarà costoso riscattare Conceicao: le cifre su cui lavora Giuntoli

Francisco Conceicao ha già conquistato la Juventus e l'uomo mercato bianconero Cristiano Giuntoli, scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si sta già muovendo per acquistarlo a titolo definitivo. Dopo aver speso sette milioni di euro più tre di bonus per il prestito, la società bianconera in Primavera passerà all'azione per acquistarne il cartelline:

il calciatore portoghese classe 2002 che è legato al Porto da un contratto valido fino al 30 giugno 2029, ma anche da una clausola da 30 milioni di euro. Giuntoli - si legge - non aspetterà giugno per pagare la clausola, ma con la sponda del calciatore si muoverà in anticipo per rendere permanente il suo trasferimento a Torino.