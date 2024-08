Juventus, si avvicina Todibo! Romano: "Blitz di Giuntoli a Nizza"

Il difensore francese Jean-Clair Todibo è sempre più vicino al trasferimento dal Nizza alla Juventus. Quest'oggi l'uomo mercato della Juventus Cristiano Giuntoli è andato in Francia per incontrare in prima persona l'ex Barcellona.

Come riporta il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, la Juventus ha anche migliorato la sua offerta e ora Todibo è davvero a un passo, anche perché lo stesso calciatore ha ribadito al suo attuale club che vuole solo la società bianconera.

