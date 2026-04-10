Juventus, Spalletti dopo il rinnovo: "Soluzione giusta e l'ho capito fin da subito"

vedi letture

Dopo il rinnovo fino al 2028 con la Juventus, ecco che arrivano anche delle dichiarazioni del tecnico bianconero Luciano Spalletti ai canali ufficiali della Vecchia Signora d'Italia. A Spalletti è stato chiesto proprio cosa significhi aver apposto la firma sul rinnovo di contratto con la Juventus, che valore abbia. Questa la sua risposta: "È stato un rinnovo dove tutte le componenti hanno partecipato, è diventato fondamentale conoscersi e annusarsi bene in questi mesi nei quali abbiamo avuto la possibilità di scegliere in libertà il nostro futuro, se fosse apprezzabile il rapporto di lavoro: tutto lo staff, la dirigenza, i calciatori, il pubblico... Mi sembra che tutto abbia indicato che era la soluzione più corretta, di proseguire tutti insieme. La responsabilità è importante, ma le persone si misurano anche in base a quanta se ne prendono".

Quindi l'allenatore della Juventus ha anche raccontato il momento in cui ha capito che ci sarebbero state le basi per poter proseguire la sua traiettoria professionale alla Juventus: "È venuto fuori fin da subito, si è potuto constatare con il mio staff che c'era disponibilità a voler lavorare, venendo qui. Il futuro è sempre stato progettato benissimo e si percepiva anche da fuori, ma la parte operativa è ciò che ci ha convinto: la voglia di lavorare e sacrificarsi per presupposti migliori".