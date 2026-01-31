Juventus, Spalletti: "Osimhen e Icardi hanno il 9 come gruppo sanguigno"

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - "Nominate Osimhen, ma mi piace parlare anche di Icardi: entrambi, in maniera differente, hanno il numero 9 come gruppo sanguigno": il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, parla dei due bomber del Galatasaray che ritroverà in Champions League da avversario. "Con loro hai il piano A, il piano B o il piano C, quando torni a casa devi solo scegliere se citofonare o buttare giù la porta - la battuta per descrivere i bomber che ha avuto al Napoli e all'Inter - e l'argentino per finalizzazione è stato tra i migliori attaccanti che io abbia mai avuto".

Sul Galatasaray come squadra, invece, Spalletti dice che "hanno qualità individuali sparse e sarà un avversario difficilissimo - il commento del tecnico sul sorteggio per i play-off di Champions League - e a Istanbul entreremo in un vortice che dovremo affrontare: laggiù sono innamorati del calcio, è un ambiente che amplifica tutto e c'è il rischio che il pallone passi in secondo piano, ma li affronteremo con la convinzione di poterci giocare la qualificazione alla pari". (ANSA).