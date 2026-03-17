Inter-Atalanta, clamoroso Manganiello a Dumfries: “Avete ancora 10 minuti per vincere”

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Nel corso dell’appuntamento odierno di Open VAR, uno degli episodi che ha maggiormente attirato l’attenzione è stato quello relativo alla sfida tra Inter e Atalanta, terminata 1-1. Sotto la lente d’ingrandimento è finita in particolare l’azione del gol del pareggio degli ospiti, nata dal contatto tra Sulemana e Dumfries prima della rete di Krstovic. Dopo una lunga revisione, il VAR ha confermato la validità del gol, ritenendo la spinta non sufficiente per configurare un fallo, nonostante in un primo momento fosse stato preso in considerazione anche un possibile contatto sul piede del giocatore olandese. A chiarire ulteriormente l’interpretazione dell’episodio è stato Dino Tommasi, componente della CAN: "Non c'è spinta, c'è una mano appena appoggiata che non fa pressione. Anche quel contatto basso viene valutato, ma guardando tutte le telecamere il fallo non c'è. Decisione corretta sul campo e analizzata bene al VAR, tutto regolare".

Il confronto tra Manganiello e Dumfries

Nel corso della trasmissione è stato inoltre diffuso l’audio del dialogo avvenuto in campo tra l’arbitro Manganiello e Dumfries subito dopo la convalida della rete, con il giocatore nerazzurro ancora intento a protestare. "Sei scivolato, non te ne sei accorto, non te ne sei accorto Denzel", afferma il direttore di gara, mentre Dumfries replica: "Mi ha preso il piede, come scivolato?". Manganiello prova quindi a chiudere la discussione ribadendo la sua decisione: "Non te ne sei accorto. Avete ancora 10 minuti per poter vincere, vai".