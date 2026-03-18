Ufficiale Cremonese, arriva l’esonero di Nicola: fatale il ko con i viola, il comunicato

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La notizia era nell’aria, ora è arrivata anche l’ufficialità: la Cremonese ha deciso di cambiare guida tecnica. Il club grigiorosso ha infatti comunicato l’esonero di Davide Nicola, interrompendo il rapporto con l’allenatore arrivato a stagione in corso con l’obiettivo di dare una svolta al cammino della squadra.

Attraverso una nota ufficiale, la società ha annunciato così la decisione: “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola”. Una scelta che segna un nuovo snodo nella stagione dei lombardi, alla ricerca di una scossa immediata per centrare gli obiettivi prefissati. Nel comunicato non manca il ringraziamento all’allenatore e al suo staff: “Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”.