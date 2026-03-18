Cagliari in campo, ma rischia un attaccante per il Napoli: le ultime

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A due giorni dalla sfida contro il Napoli, il Cagliari entra nel vivo della preparazione con una seduta intensa e mirata al CRAI Sport Center di Assemini. Tra lavoro fisico, esercitazioni tecniche e partitelle, i rossoblù di mister Pisacane proseguono il percorso di avvicinamento al match dell’Unipol Domus, con grande attenzione ai dettagli e alla condizione del gruppo. Di seguito il report del lavoro odierno pubblicato sui sito ufficiale del club.

"Due giorni alla sfida contro il Napoli, i rossoblù di mister Pisacane si sono allenati questa mattina al CRAI Sport Center di Assemini. La squadra ha svolto la prima parte della seduta in palestra, impegnata in lavori dedicati allo sviluppo della forza. A seguire il gruppo si è trasferito in campo: attivazione tecniche, serie di partitelle a tema ed una partita giocata a ranghi misti. Lavoro personalizzato per Gennaro Borrelli.

Come da programma, questa sera la squadra si ritroverà al CRAI Sport Center per iniziare il ritiro pre-partita. Domani, giovedì 19, nuovo allenamento fissato al mattino. Al termine mister Pisacane incontrerà i media per presentare il match dell’Unipol Domus: l’appuntamento è alle ore 12.30, in diretta streaming sulla app del Cagliari Calcio"