Sorpresa Cremonese, nessun ribaltone in panchina: per il momento avanti con Nicola

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A guidare la Cremonese nella prossima partita di campionato contro il Parma, in programma sabato alle 15 al Tardini, sarà quindi ancora Nicola.

Nessun ribaltone in casa Cremonese, almeno per il momento. La società grigiorossa, secondo quanto raccolto da TMW, ha deciso di confermare la fiducia in Davide Nicola, nonostante il periodo estremamente negativo culminato con la pesante sconfitta per 4-1 contro la Fiorentina. Marco Giampaolo, con cui a fine febbraio erano già stati avviati i primi contatti, non entrerà dunque in scena, almeno per ora.

Nicola confermato in panchina

A guidare la Cremonese nella prossima partita di campionato contro il Parma, in programma sabato alle 15 al Tardini, sarà quindi ancora Nicola. Lo stesso tecnico di Luserna San Giovanni ha diretto l’allenamento odierno e, a margine del ko contro i viola, aveva dichiarato: “Se sono io il problema vorrei restare fino alla fine, così divento io il capro espiatorio, eventualmente”. La situazione resta comunque molto complicata: dopo un avvio promettente, i lombardi non vincono da 15 partite e si trovano ora in piena zona retrocessione, a meno tre dal Lecce quart’ultimo.