Lazio, ancora problemi per Zaccagni: salterà anche il Napoli?

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(ANSA) - ROMA, 18 MAR - La Lazio deve fare i conti con l'ennesimo infortunio. A fermarsi, ancora una volta, è Mattia Zaccagni; il capitano biancoceleste, durante la gara di campionato Lazio-Milan, ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. Come sottolinea la società biancoceleste in una nota Zaccagni ha già iniziato il protocollo di recupero, ma certamente sarà costretto a saltare la trasferta di Bologna per poi valutare la possibile data di rientro in campo insieme allo staff medico. (ANSA).