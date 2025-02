Juventus, Thiago Motta non si sente in discussione: "Sempre la stessa fiducia"

In conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Empoli, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, risponde anche a questa domanda: "Che tipo di reazione voglio? Una vittoria. Dovremo fare una grande partita. Cosa mi sento di dire ai tifosi che sono un po' preoccupati? Siamo i primi a non essere felici. Ora l'unica cosa è concentrarsi su domani e fare una grande partita".

C'è un po' di paura a giocare allo Stadium?

"Fa parte del calcio, siamo consapevoli che gli ultimi risultati non sono buoni risultati. Domani avremo una grande opportunità".

Quanto hanno pesato gli infortuni sulla crescita della squadra?

"Non è un alibi, è una realtà, un fatto. Ma noi non cercheremo mai scuse. Anche le altre squadre, quando vincono e poi hanno avuto infortuni, hanno fanno fatica a tenere un certo livello. Siamo arrabbiati per alcune sconfitte, ora impegniamoci al massimo per arrivare alla vittoria".

Dopo il Benfica c'è stato un confronto con la società? Sente la stessa fiducia di prima?

"Nessun confronto e stessa fiducia".

Che aspettative ha sul mercato?

"Non ne ho mai parlato e non lo farò oggi, se non dicendo che sono in linea con la società. Sono molto contento della squadra che ho e dei ragazzi".