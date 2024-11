Juventus, Thiago Motta sorride: ha recuperato un titolarissimo

vedi letture

Dopo il pareggio di ieri sera a Birmingham contro l'Aston Villa in Champions League, la Juventus di Thiago Motta quest'oggi godrà di qualche ora di riposo, col tecnico bianconero che nonostante gli impegni serrati ha deciso di lasciare liberi i suoi.

Appuntamento a domani dunque per iniziare a preparare la sfida di campionato contro il Lecce, gara in programma domenica sera al Via del Mare. Per l'occasione, secondo quanto raccolto da TMW, Thiago Motta punta forte sul rientro di Dusan Vlahovic: il serbo sta meglio dopo i fastidi fisici dei giorni scorsi che oggi sembrano essere definitivamente alle spalle. Per questo, salvo intoppi, a Lecce la Juventus avrà nuovamente il suo centravanti disponibile e titolare.