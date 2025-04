Juventus, Tudor recupera un titolare per il Parma ma avrà ben sei assenze

In casa Juventus prosegue la preparazione in vista della trasferta al Tardini di Parma di lunedì sera, conb il match contro la formazione allenata da Christian Chivu che chiuderà la 33esima giornata di Serie A. Questa mattina la squadra si è ritorvata alla Continassa per la consueta sessione di allenamento svolta a porte chiuse e Igor Tudor può nuovamente sorridere perché, al recupero avvenuto ieri di Mattia Perin e Renato Veiga, si aggiunge quello odierno di Weston McKennie.

L'allenamento al momento è ancora in corso ma gli ultimi aggiornamenti ci raccontano di un centrocampista statunitense regolarmente in gruppo con il resto dei compagni e dunque perfettamente arruolabile per la trasferta del lunedì di Pasquetta. Ancora a parte, invece, Teun Koopmeiners, Kenan Yildiz e Samuel Mbangula, oltre ai lungodegenti Bremer, Cabal, Gatti e Milik.