Juventus, Yildiz fuori al 45' per infortunio col Milan: a rischio col Napoli?

Yildiz in dubbio per il Napoli? Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN nell'intervista flash al termine del primo tempo col Milan annunciando l'infortunio del giocatore ora a rischio per la partita di sabato al Maradona: "Yildiz fuori? Ha sentito qualcosa all'adduttore, ma Weah può fare la parte destra perfettamente. Cercheremo di aprire un po' di più il campo".

