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Hojlund decide il match e sale a 12 gol: la Lega gli dà il premio MVP di Napoli-Udinese

Hojlund decide il match e sale a 12 gol: la Lega gli dà il premio MVP di Napoli-UdineseTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:50Serie A
di Davide Baratto

Rasmus Hojlund segna un gran gol su assist di De Bruyne, salendo così a quota 12 reti in campionato, e decide Napoli-Udinese 1-0 regalando gli ultimi tre punti dell'avventura di Antonio Conte in azzurro. La Lega Serie A sceglie proprio l'attaccante danese come migliore in campo, assegnandogli il Panini Player of the Match.