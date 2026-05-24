Al Parma il derby emiliano: Pellegrino mata il Sassuolo

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A decidere la sfida è Mateo Pellegrino, autore del gol vittoria nel finale con un colpo di testa su cross di Pontus Almqvist.

Il Parma supera 1-0 il Sassuolo allo Stadio Ennio Tardini nell’ultima gara casalinga della stagione. A decidere la sfida è Mateo Pellegrino, autore del gol vittoria nel finale con un colpo di testa su cross di Pontus Almqvist. Il Parma parte fortissimo creando diverse occasioni già nei primi minuti con Hans Nicolussi Caviglia, Pellegrino e Emanuele Valeri, ma senza riuscire a trovare il vantaggio.

Occasioni da una parte e dall’altra, poi decide Pellegrino

Anche il Sassuolo cresce nel corso del primo tempo e sfiora il gol con il giovane Macchioni dopo una giocata di Domenico Berardi. Nella ripresa le squadre continuano a creare occasioni: Pellegrino spreca a tu per tu con Stefano Turati, mentre Armand Laurienté fallisce una grande opportunità per i neroverdi. All’80’, però, arriva l’episodio decisivo: Almqvist pennella il cross perfetto e Pellegrino firma di testa il suo nono gol stagionale, regalando ai ducali il successo finale.