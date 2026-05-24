Ufficiale Parma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: le scelte di Cuesta e Grosso

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Fra i neroverdi c'è Pinamonti al centro dell'attacco, con Berardi e Laurienté.

Prosegue l'ultima giornata del campionato di Serie A 2025/26: alle 15 il fischio d'inizio della sfida fra Parma e Sassuolo. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida con le scelte dei due tecnici, Carlos Cuesta e Fabio Grosso. Fra i neroverdi c'è Pinamonti al centro dell'attacco, con Berardi e Laurienté. Fra i gialloblu Pellegrino fa coppia con Mikolajewski, Delprato è in panchina, resta da capire se potrà scendere in campo o meno. Di seguito le formazioni ufficiali.

PARMA (3-5-2): Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi, Ordonez, Valeri; Pellegrino, Mikolajewski.

A disposizione: Suzuki, Mazzocchi, Ndiaye, Estevez, Almqvist, Delprato, Sorensen, Carboni, Martinez, Plicco, Cardinali, Tigani. Allenatore: Carlos Cuesta.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Idzes, Macchioni, Garcia; Lipani, Thorstvedt, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Doig, Volpato, Nzola, Matic, Fadera, Moro, Frangella, Vezzosi, Baffoh Nana, Iannoni, Felipe, Muharemovic. Allenatore: Fabio Grosso.