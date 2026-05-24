Fallimento Allegri: il Milan perde in casa col Cagliari e manda il Como in Champions!

Fallimento Allegri: il Milan perde in casa col Cagliari e manda il Como in Champions!TuttoNapoli.net
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Ieri alle 22:54Serie A
di Antonio Noto

Termina la lotta Champions con una clamorosa debacle del Milan di Allegri nell'ultima giornata di campionato contro il Cagliari. Il Milan crolla nel momento decisivo della stagione e perde 2-1 a San Siro. La squadra di Massimiliano Allegri chiude così il campionato con 70 punti e con la sola Europa League come obiettivo raggiunto, in una serata segnata dalla rabbia dei tifosi e dalla pesante contestazione nei confronti della società.

Il Cagliari ribalta il Milan e scatena la contestazione

Il Milan era partito bene trovando subito il vantaggio dopo appena due minuti grazie a Alexis Saelemaekers, bravo a sfruttare un errore difensivo di Mina. Il Cagliari, però, ha reagito con personalità trovando il pareggio al 20’ con Gennaro Borrelli sugli sviluppi di un’azione confusa in area. Nella ripresa i sardi hanno completato la rimonta con Rodríguez, approfittando delle disattenzioni difensive rossonere su calcio piazzato. Nel finale Allegri ha provato a cambiare la partita inserendo Christian Pulisic, Rafael Leão, Luka Modrić e Niclas Füllkrug, ma il Milan ha attaccato in maniera disordinata senza riuscire a trovare il pareggio. Al triplice fischio San Siro ha accolto la squadra con una durissima contestazione tra fischi assordanti e proteste, simbolo di una stagione chiusa ben al di sotto delle aspettative.

COMO-CREMONESE 

Il Como vince 4-1 sul campo della Cremonese e conquista una storica qualificazione alla prossima Champions League. A decidere il match sono stati i gol di Jesús Rodriguez, Douvikas e la doppietta di Da Cunha. La gara è stata segnata da forti tensioni, un rigore assegnato dopo intervento VAR e tre espulsioni per la Cremonese. Con questo risultato i grigiorossi retrocedono, mentre la Juventus resta clamorosamente fuori dalla Champions.

VERONA-ROMA

La Roma conquista una vittoria pesantissima a Verona e torna ufficialmente in Champions League. La squadra di Gian Piero Gasperini soffre in un ambiente caldissimo ma riesce a imporsi grazie ai gol di Donyell Malen e Stephan El Shaarawy, con Paulo Dybala assoluto trascinatore della serata. Dopo un primo tempo equilibrato e ricco di occasioni da entrambe le parti, la svolta arriva a inizio ripresa con l’espulsione di Valentini, che ferma fallosamente Dybala lanciato verso la porta e lascia il Verona in dieci uomini. Poco dopo la Roma trova il vantaggio grazie a Malen, bravo a ribadire in rete dopo il rigore inizialmente parato da Montipò. Nel finale i giallorossi controllano la gara e al 93’ chiudono definitivamente i conti con El Shaarawy, servito da un colpo di tacco di Dybala. Un gol speciale, che coincide anche con l’addio dell’esterno alla Roma e con il ritorno dei giallorossi nella massima competizione europea.